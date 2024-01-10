Паулс заявил, что Пугачевой не нравилась песня "Миллион алых роз"

Композитор Паулс: Пугачева считала песню «Миллион алых роз» примитивной
Композитор Раймонд Паулс рассказал о недовольстве певицы Аллы Пугачевой песней «Миллион алых роз». Слова музыканта приводит газета «Аргументы и факты».
Паулс вспомнил, что Пугачева ругала его за ставшую хитом песню и называла ее «примитивной музыкой». Паулс отметил, что исполнительница просила внести в композицию ее изменения.
Композитор поделился, что впоследствии Пугачева удивлялась популярности «Миллиона алых роз» в России и за рубежом.
«Алла не понимала, что такого в этой песне», - объяснил Паулс.