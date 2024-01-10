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Знаменитости «рванули» из России после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Эхо скандалов 2023 года все еще не стихает — первые дни нового 2024 года ознаменовались сообщениями об отъезде за границу сразу нескольких знаменитостей. Как пишет «Царьград», массовый и поспешный характер заставляет задуматься о «бегстве» и решении сменить место жительства на фоне скандала с вечеринкой блогера Насти Ивлеевой.

Знаменитости «рванули» из России после скандала с вечеринкой Ивлеевой
© globallookpress.com

Некоторые звезды заранее планировали покинуть Россию после Нового года. Например, певица Кристина Орбакайте, которая вернулась к семье в США после выступления на частных вечеринках. Билеты для перелета дочь Аллы Пугачевой приобрела еще в декабре и, отработав корпоративы, уехала из страны. Издание отмечает, что за одно мероприятие Орбакайте могла получать до 4,5 млн рублей.

Видео дня

Артист Леонид Агутин, который не оказался замешан в крупных скандалах, после Нового года уехал в ОАЭ. Свой отъезд он объяснил работой. При этом его представители всячески отрицают возможный конфликт между музыкантом и SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который якобы произошел во время записи финальной песни на проекте «Песня года».

Напомним, что по сообщениям СМИ, Агутин отказался стоять на одной сцене с Дроновым. Сам певец никак не комментировал информацию, а его представители позднее заявили, что Агутин и SHAMAN не появлялись в кадре вместе, поскольку их сольные номера записывали в разные дни. Кроме того, участие певца в финальной песне не предполагалось изначально.

Также противоречивой остается информация относительно местонахождения поп-короля Филиппа Киркорова, который оказался в центре скандала с вечеринкой Ивлеевой. Певец тоже может уехать в ОАЭ или уже находится там — он задействован в одном шоу с Агутиным.

Более сложной ситуация оказалась с организатором «голой вечеринки» Ивлеевой. После Нового года появились слухи, что блогер решила уехать в ОАЭ, чтобы переждать скандал. Однако уже 6 января знаменитость ответила на них и опубликовала кадры из Санкт-Петербурга. Такое опровержение было встречено общественностью скептически и некоторые предположили, что видео Ивлеева записала заранее.

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Стоит отметить, что некоторые участники мероприятия оказались за кадром, однако все равно покинули Россию. Например, певица Наталья Ионова, более известная по псевдониму Глюкоза. Она хранила молчание относительно ситуации, а в январе рассказала, что отправилась вместе с семьей на Сейшельские острова.

Другая знаменитость, побывавшая на вечеринке, тоже отправилась на юг — телеведущая Ольга Орлова. Сказать точно, где сейчас находится бывшая участница «Блестящих» невозможно, но судя по кадрам в социальных сетях в купальнике у бассейна, это теплые страны, а не холодная в это время года Москва.

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