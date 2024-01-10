Знаменитости «рванули» из России после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Эхо скандалов 2023 года все еще не стихает — первые дни нового 2024 года ознаменовались сообщениями об отъезде за границу сразу нескольких знаменитостей. Как пишет «Царьград», массовый и поспешный характер заставляет задуматься о «бегстве» и решении сменить место жительства на фоне скандала с вечеринкой блогера Насти Ивлеевой.

Некоторые звезды заранее планировали покинуть Россию после Нового года. Например, певица Кристина Орбакайте, которая вернулась к семье в США после выступления на частных вечеринках. Билеты для перелета дочь Аллы Пугачевой приобрела еще в декабре и, отработав корпоративы, уехала из страны. Издание отмечает, что за одно мероприятие Орбакайте могла получать до 4,5 млн рублей.

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Артист Леонид Агутин, который не оказался замешан в крупных скандалах, после Нового года уехал в ОАЭ. Свой отъезд он объяснил работой. При этом его представители всячески отрицают возможный конфликт между музыкантом и SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который якобы произошел во время записи финальной песни на проекте «Песня года».

Напомним, что по сообщениям СМИ, Агутин отказался стоять на одной сцене с Дроновым. Сам певец никак не комментировал информацию, а его представители позднее заявили, что Агутин и SHAMAN не появлялись в кадре вместе, поскольку их сольные номера записывали в разные дни. Кроме того, участие певца в финальной песне не предполагалось изначально.

Также противоречивой остается информация относительно местонахождения поп-короля Филиппа Киркорова, который оказался в центре скандала с вечеринкой Ивлеевой. Певец тоже может уехать в ОАЭ или уже находится там — он задействован в одном шоу с Агутиным.

Более сложной ситуация оказалась с организатором «голой вечеринки» Ивлеевой. После Нового года появились слухи, что блогер решила уехать в ОАЭ, чтобы переждать скандал. Однако уже 6 января знаменитость ответила на них и опубликовала кадры из Санкт-Петербурга. Такое опровержение было встречено общественностью скептически и некоторые предположили, что видео Ивлеева записала заранее.

Стоит отметить, что некоторые участники мероприятия оказались за кадром, однако все равно покинули Россию. Например, певица Наталья Ионова, более известная по псевдониму Глюкоза. Она хранила молчание относительно ситуации, а в январе рассказала, что отправилась вместе с семьей на Сейшельские острова.