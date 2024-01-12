Дочь Грачевского стала соучредительницей «Ералаша»

В 2011 году Грачевский заключил с продюсерским центром договор займа на сумму в 10 миллионов рублей со ставкой в 8,5 процента годовых. В договоре была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа, которая и составляла 11 миллионов рублей. В 2021 году режиссера не стало и оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Тогда же «Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 18 миллионов. Суд обязал наследниц выплатить часть этой суммы — 15 миллионов.