Певец Шарлот извинился перед Путиным

Певец Шарлот в суде извинился перед президентом России Владимиром Путиным за ролик, на котором разорвал его портрет. Он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой». News.ru

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе... Прошу у вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — заявил Шарлот. Газета.Ru