Директор Хлебниковой ответил на сообщения об ухудшении ее здоровья

Данный Telegram-канал (SHOT. — NEWS.ru) канал уже не в первый раз за последние две — три недели публикует странный материал про Марину [Хлебникову], который не основан ни на чем. Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались, уже до такой степени обленились. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать, а сейчас.., — сообщил Прайс.