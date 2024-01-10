Директор Хлебниковой ответил на сообщения об ухудшении ее здоровья
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг появившиеся в СМИ сообщения об онемении пальцев ее рук из-за развивающегося ревматоидного артрита. Как заявил он в беседе с NEWS.ru, Telegram-канал SHOT уже не первый раз публикует странные материалы об артистке.
Данный Telegram-канал (SHOT. — NEWS.ru) канал уже не в первый раз за последние две — три недели публикует странный материал про Марину [Хлебникову], который не основан ни на чем. Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались, уже до такой степени обленились. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать, а сейчас.., — сообщил Прайс.
Директор певицы подчеркнул, что Хлебникова в настоящее время находится в гастрольном туре, публикуя в социальных сетях фото и видео с концертов. Прайс также отметил, что артистка снимала видео с концерта в Санкт-Петербурге, когда SHOT писал о ее госпитализации.
Ранее SHOT сообщил, что Хлебникова обратилась к врачам с жалобами на боли в суставах: ей стало сложно ходить, а на нескольких пальцах рук ухудшилась подвижность и чувствительность. По его информации, певице также провели пробу Ромберга и выявили у нее невротическое расстройство, для которого характерны раздражительность, упадок сил и плохой сон.