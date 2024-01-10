Из «Песни года» вырезали выступление Артура Пирожкова

Комика Александра Реву, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, вырезали из «Песни года». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

После начала спецоперации на Украине артист прекратил выступления, а в социальных сетях появились слухи, что Ревва покинул страну. Позднее стало известно, что артист вернулся и стал сниматься на телевидении.

По данным источников газеты, юморист принял участие в съемках новогоднего «Камеди», поучаствовал в «Дуэтах» и спел на «Песне года».

В новогоднем шоу Ревва должен был исполнить одну из своих песен, однако в эфире его номер так и не появился. Причина произошедшего пока не раскрывается.

Однако, по данным издания, есть информация, что «в эфире федеральных каналов Ревву теперь показывать не будут».