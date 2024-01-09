Выступившему в одном носке солисту «Щенков» выдали повестку

Солисту музыкальной группы «Щенки» Максиму Тесли (настоящее имя — Максим Матвеев) вручили повестку в военкомат после заседания суда, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». News.ru

По информации канала, это решение было принято для постановки Моисеева на воинский учет и уточнения данных. Газета.Ru

Концерт группы «Щенки» 9 января вышел на сцену с носком на половом органе. В ходе выступления единственный предмет одежды слетел, оставив музыканта полностью голым перед зрителями. После этого фронтмен был задержан в аэропорту Пулково. Недавно стало известно, что Калининский суд арестовал певца на 10 суток за мелкое хулиганство. Ura.Ru