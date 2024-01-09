Певица и телеведущая Ольга Бузова дала концерт на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Об этом она рассказала у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Позже Бузова рассказала, что из-за выступления заболела.

«Выступление в -30 дало о себе знать», — написала она.

Накануне сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что заболела на новогодних праздниках и поэтому не вела соцсети.

«У нас тут ежедневные выезды на перевязки, а там, знаете ли, контент не сильно праздничный и новогодний», — написала Бузова.

Бузова не уточнила, о какой болезни идет речь. Однако еще до Нового года дизайнер одежды поделилась с подписчиками блога, что может встретить праздник в больнице вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Константином Штрыкиным.