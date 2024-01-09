Квартиру Леры Кудрявцевой затопило в Москве

Жилплощадь российской телеведущей Леры Кудрявцевой в Москве затопило. Об этом она рассказала сама в своем Telegram-канале.

В квартире Кудрявцевой прорвало батарею. По словам знаменитости, из-за потопа паркет встал дыбом, а в скопившейся воде плавают ковры. Известие об аварии в доме застало телеведущую во время отпуска.