«Ералаш» потребовал взыскать неустойку с вдовы и дочери Грачевского

Продюсерский центр «Ералаш» подал иск с требованием взыскать 11 миллионов рублей с вдовы режиссера Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской из-за просроченных платежей по договорам займа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с «Ералашем» на сумму в размере десяти миллионов рублей сроком на десять лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он данный долг не успел полностью погасит, а после смерти оставшаяся его часть перешла к его наследникам. Однако они не перечислили центру необходимую сумму.

В связи с этим «Ералаш» подал иск в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской свыше 18 миллионов рублей в качестве задолженности. В 2022 году суд принял решение удовлетворить требования центра лишь частично, постановив выплатить ему порядка 15 миллионов рублей. Но наследники Грачевского просрочили платежи.