Солист «Щенков» объяснил выход на сцену в одном носке
Задержанный солист группы «Щенки» Максим Моисеев объяснил свое скандальное «голое» выступление в Санкт-Петербурге тем, что поддался моменту. Его слова приводит РЕН ТВ.
Журналисты телеканала спросили у Моисеева, был ли смысл в том, что он решил выйти на сцену голым с носком на половом органе. По словам солиста группы, его действия не имели никакого смысла.
«Не знаю, поддался моменту», — ответил Моисеев на вопрос о причинах своего поступка.
Ранее стало известно, что солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной стали видео с концерта коллектива в одном из клубов города, на которых видно, что Моисеев вышел на сцену в одном носке, а позже и вовсе полностью оголился, поскольку единственный элемент одежды просто упал. Правоохранительные органы усмотрели в произошедшем мелкое хулиганство. В настоящее время Моисеев находится в изоляторе временного содержания.