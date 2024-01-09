Солист «Щенков» объяснил выход на сцену в одном носке

Задержанный солист группы «Щенки» Максим Моисеев объяснил свое скандальное «голое» выступление в Санкт-Петербурге тем, что поддался моменту. Его слова приводит РЕН ТВ.

Журналисты телеканала спросили у Моисеева, был ли смысл в том, что он решил выйти на сцену голым с носком на половом органе. По словам солиста группы, его действия не имели никакого смысла.

«Не знаю, поддался моменту», — ответил Моисеев на вопрос о причинах своего поступка.