На чем зарабатывают Лобода, Наргиз и Брежнева, потеряв доход в России

После начала спецоперации ряд деятелей российской эстрады занял проукраинскую позицию и уехал из России. Однако заграничная концертная деятельность задалась не у всех, и теперь некогда известным в России певицам приходится воровать композиции и заниматься инфобизнесом.

Life.ru рассказал, как сейчас зарабатывают уехавшие из РФ и осудившие спецоперацию Наргиз Закирова, Светлана Лобода и Вера Брежнева.

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Наргиз ворует репертуар у Фадеева

Уроженка Узбекистана Наргиз Закирова разругалась с продюсером Максимом Фадеевым еще в 2019 году. Она обвинила владельца лейбла MALFA в том, что он якобы ограничивает ее карьерные возможности. Скандал закончился тем, что продюсер запретил Наргиз исполнять на концертах написанные им песни. Однако отказываться от них певица не стала, особенно на фоне того, что ее новые композиции не имели особого успеха.

Некоторое время Фадеев закрывал глаза на действия Закировой, однако решил принципиально бороться с нарушением авторских прав после того, как Наргиз стала критиковать Россию и россиян в социальных сетях. После своего отъезда из РФ она заняла жесткую проукраинскую позицию, а также наведалась в посольство США, где стала публично восхвалять страну, которая дала ей второе гражданство.

Сейчас Фадеев собирается подавать в суд на каждое заведение, где прозвучат его песни в исполнении Наргиз. Он отметил, что однажды уже поймал певицу на использовании его материала во время выступления в Алма-Ате. Продюсер подал в суд на заведение, поскольку уведомлял администрацию о недопустимости исполнения композиций, но клуб его проигнорировал.

Лобода своровала песню у российского композитора

Лобода раскритиковала Москву и перестала выступать в России после начала спецоперации, однако на родине ее приняли не сильно горячо. Для украинцев она остается предательницей, поскольку долгое время пела на русском языке и выступала перед российской публикой. По этой причине ей даже пришлось отменить свой концерт в Киеве в прошлом августе.

Сейчас Светлана продолжает выступать в странах Европы и СНГ, однако, по всей видимости, ситуация с деньгами у певицы становится все хуже. В России она продала свое жилье, а на Украине соглашается выступать в скромных заведениях. Однако недавно Лобода пошла на еще один смелый шаг — вернула в репертуар русскоязычные песни и открыла российским пользователям доступ к покупке своих треков в Сети.

В результате в онлайн-кинотеатрах появились записи с концертов Лободы, на которых она исполняла свой хит «К черту любовь!». Песню написал российский композитор Олег Влади. Однако имя автора в видео не упоминалось, а разрешения на публикацию он не давал. По этой причине Влади подал на звезду в суд.

Брежнева уходит в инфобизнес

Певицу Веру Брежневу на Украине приняли чуть лучше, чем Лободу. Несмотря на то, что исполнительница начала петь на родном украинском, открестилась от России и собирала деньги для ВСУ, многие припоминали ей, что еще несколько лет назад на российском телевидении Брежнева просила не называть ее украинской певицей.

Некогда высокооплачиваемая артистка оказалась никому не нужна, констатирует Life.ru. Ее песни на украинском покупались плохо, а концерты отменялись — как на Украине, так и по всей Европе. Осенью прошлого года Брежнева подтвердила развод с композитором Константином Меладзе — таким образом, бывший супруг с финансами ей помочь больше не сможет.

Однако Брежнева, кажется, нашла выход. В ноябре 2023 года она запустила онлайн-платформу «Кума», которая предлагает курсы для женщин. Организаторы отмечают, что проект рассчитан на несколько месяцев и нацелен на тех, кто «постоянно развивается», «стремится поддерживать баланс», «ищет новые идеи» и «вдохновляется Брежневой».