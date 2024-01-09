Макеева встала на колени перед Дружининой после курьеза на красной дорожке

Актриса Анастасия Макеева выложила кадры, на которых встала на колени перед режиссером Светланой Дружининой и поцеловала ей руку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Макеева снялась в картине Дружининой «Гардемарины 1787. Мир». Сама режиссер рассказывала, что ее отговаривали от работы с актрисой — окружающие называли ее «ужасной и стервозной». Дружинина признавалась, что артистка регулярно опаздывала на съемки, но в один момент выставила требование оплачивать ее переработки. В этом режиссер ей отказала.

На премьере картины случился еще один курьез — Дружинина вежливо отогнала от себя Макееву, которая бросилась к ней с объятиями. Артистка отошла от режиссера и просто дождалась своей очереди пообщаться с ней в стороне.

На опубликованных Макеевой кадрах она призналась, что боготворит Дружинину. Артистка отметила, что получила первое актерское образование у Марка Захарова, а второе — снимаясь у нее в кино.

«Светлана Сергеевна — гениальный режиссер, которая заставила плакать, страдать и биться миллионы сердец в унисон, смотря "Гардемаринов"» — добавила актриса.