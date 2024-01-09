Подписчики раскритиковали 54-летнюю Бледанс за видео в купальнике
Актриса Эвелина Бледанс снялась в купальнике во время отдыха в Таиланде и выложила кадры в социальные сети. Как сообщает «Газета.Ru», подписчики раскритиковали 54-летнюю знаменитость, назвав видео постыдным.
Некоторые из комментаторов обратили внимание на возраст Бледанс, заявив, что в нем уже «лучше красиво одеваться, чем раздеваться».
«Одиночество и невостребованность, печально», «В этом возрасте о душе надо подумать, а не на показ телеса выставлять», — писали они.
Другие же и вовсе напрямую указали, что хоть «тело красивое, все же оно не молодое».
«Выглядит, как последняя надежда, печально», — заключил один из подписчиков.
Ранее Бледанс признавалась, что часто сталкивается с критикой, благодаря чему научилась не реагировать на него. По мнению актрисы, женское тело будет оставаться прекрасным в любом возрасте, если за ним правильно ухаживать.