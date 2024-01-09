Подписчики раскритиковали 54-летнюю Бледанс за видео в купальнике

Актриса Эвелина Бледанс снялась в купальнике во время отдыха в Таиланде и выложила кадры в социальные сети. Как сообщает «Газета.Ru», подписчики раскритиковали 54-летнюю знаменитость, назвав видео постыдным.

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Некоторые из комментаторов обратили внимание на возраст Бледанс, заявив, что в нем уже «лучше красиво одеваться, чем раздеваться».

«Одиночество и невостребованность, печально», «В этом возрасте о душе надо подумать, а не на показ телеса выставлять», — писали они.

Другие же и вовсе напрямую указали, что хоть «тело красивое, все же оно не молодое».

«Выглядит, как последняя надежда, печально», — заключил один из подписчиков.