Дочь Басты попала в больницу в Дубае

10-летняя дочь Басты (Василий Вакуленко) Василиса попала в больницу в Дубае. Как сообщает Super.ru, о госпитализации девочки рассказала супруга артиста Елена Вакуленко-Пинская на своей странице в популярной социальной сети.

Мать девочки опубликовала снимок из больничной палаты и рассказала, что Василиса подхватила сильную кишечную инфекцию. Двое суток ей привелось провести в госпитале.

«Такие ситуации возвращают к действительности, когда есть лишь одно желание: чтобы ребенок был здоров», — добавила Вакуленко-Пинская.

Баста, несмотря на плотный график выступлений, тоже дежурил возле кровати дочери. Елена отметила, что у нее «лучший муж и папа», и в таких ситуациях она убеждается в этом лишь сильнее. На данный момент здоровью девочки уже ничего не угрожает, ее выписали из больницы.