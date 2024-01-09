Солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за выступление в одном носке

Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково за выступление на сцене в одном носке, надетом на половой орган. Об этом во вторник, 9 января, сообщил Mash.

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Мужчину задержали во время его попытки покинуть страну после скандального выступления, которое состоялось 8 января. Во время концерта в одном из питерских клубом из одежды на певце был лишь носок, надетый на половой орган. В Сети распространилось видео того, как в один момент носок упал и полностью оголил музыканта. Сейчас Моисеев находится в изоляторе временного содержания.

Из Пулково солист «Щенков» планировал перелететь в Екатеринбург, а после — в Казахстан, передает Telegram-канал Mash.

В ноябре по статье «Мелкое хулиганство» певец Шарлот был арестован на 13 суток. В суде сообщили, что музыкант выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам. Он также публично сжег российский паспорт, записав свои действия на видео.