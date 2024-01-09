Агутин прокомментировал скандал с певцом SHAMAN

Во время записи телевизионного концерта «Песни года» в Сети начали обсуждать инцидент, когда музыкант Леонид Агутин якобы отказался вставать рядом с певцом Ярославом Дроновым, более известным под творческим псевдонимом SHAMAN. Агутин прокомментировал свои действия.

По его словам, съемки двух музыкальных исполнителей проходили в разное время, поэтому встретиться у певцов так и не получилось. Также не планировал он принимать участие в коллективной композиции «Песня остается с человеком», говорится на официальном сайте Леонида Агутина.

В новом 2024 году SHAMAN, был лишен возможности открывать праздничный концерт, который традиционно проходит после обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны в новогоднюю ночь. Вместо него на сцену вышел Олег Газманов с песней «Вперед Россия».

25 декабря SHAMAN рассказал о том, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина.