Составлен список звезд, у которых начались проблемы после интервью у Собчак

Рурналистка Ксения Собчак ведет авторский YouTube-канал, на котором публикует интервью со знаменитостями. Жизнь каких звезд изменил разговор экс-кандидатом в президенты России и где они сейчас?

Когда Макаревича признали иноагентом

Видео дня

В апреле 2022 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) дал интервью Ксении Собчак после отъезда в Израиль, который тогда объяснял подготовкой к родам супруги. Во время беседы музыкант выразил надежду на возвращение в Россию после окончания СВО. Он назвал спецоперацию противоестественным явлением.

Тогда же Макаревич заявил о коллективной вине россиян. Музыкант заявил, что нормальный человек не может поддерживать проведение спецоперации, а если делает это, то у него есть какая-то деформация.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2022 года Макаревича признали иноагентом.

Как связан арест Блиновской с интервью Собчак

3 января 2022 года инфоблогер Елена Блиновская дала двухчасовое интервью Собчак, в котором, в частности, журналистка пыталась выяснить информацию об орбазовании и доходах интернет-звезды. Автор «Марафона желаний» не захотела подробно об этом говорить и отметила, что платит несколько сотен миллионов рублей годовых налогов, а отказ говорить о заработках объяснила воспитанием и нежеланием «плодить конкурентов».

«Меня так воспитывали — не делиться своими доходами, не выворачивать трусы — это примерно из этой серии», ― сказала блогер, призвав Собчак отстать и заявив, что журналистка «лезет ей в трусы».

Во время совместного сплава по реке Катунь на Алтае Блиновская уличила Собчак в обесценивании работы блогера и пригрозила «плюнуть ей в рожу» или скинуть за борт.

В конце апреля 2023 года Блиновская отправилась под домашний арест. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1 млрд рублей: с 2019 по 2021 год «Марафон желаний» принес Блиновской не менее 5 млрд рублей, отмечал со ссылкой на правоохранителей «Коммерсант».

У Блиновской нашли сеть из 18 подконтрольных организаций и три ИП с упрощенной системой налогообложения. По версии следствия, она подавала заведомо ложные налоговые заявления. В результате она столкнулась с налоговой претензией на 1,4 млрд рублей.

Что стало с Меладзе после интервью у Собчак

В июле 2021 года певец Валерий Меладзе дал большое интервью телеведущей, в котором рассказал о получении грузинского паспорта. Кроме того, артист сделал ряд заявлений относительно ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, «мир станет хуже, чем он есть», если мужчина будет петь о любви к представителю того же пола. Слова артиста были негативно восприняты пользователями Сети.

В этом же интервью артист жестко раскритиковал свою украинскую коллегу по сцене Олю Полякову. Он сравнил звезду со стилистом Сергеем Зверевым и заявил, что не считает девушку певицей. В ответ на это Полякова назвала певца Фигаро, который «и здесь, и там, и вашим, и нашим», ведь тот мог выступать как на Украине, так и в России.