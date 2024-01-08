Волкова заявила, что мечтает о роли стервы и карьеристки

По словам Екатерины, у нее пропало желание играть «примерных женщин», в кадре Волкова мечтает о разноплановых героинях. Актриса уверена, она стала заложницей одного образа. Теперь режиссеры видят в ней «позитивную, жизнерадостную маму».

«А мне так хочется какого-нибудь экшена, хочется сняться в исторической картине. Я безумно соскучилась по ролям стерв и карьеристок», - признается Екатерина в беседе с Teleprogramma.pro.

Актриса уверена, что ее характер, наоборот, не подходит для исполнения роли примерной матери. Как отмечает Волкова, она совсем не белая и не пушистая, если ее довести, то она способна обидеть любого.

Вне кадра Екатерина уже 14 лет замужем за Андреем Карповым, супруги воспитывают дочь Елизавету. Волкова признается, они неоднократно были на грани развода, но смогли преодолеть кризисы.

Актриса отмечает, они с возлюбленным оба работают над отношениями.