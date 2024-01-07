Шура ответил критикам: «Я был, есть и буду»

«Это моя Родина! 30 лет мои песни, мои слова — только добро! Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным и так далее. В ней я живу и работаю. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой, со своим [мусором] сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицидей. Люблю вас», — написал он.