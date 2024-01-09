Суд отложил на 10 января рассмотрение дела о приостановлении работы клуба «Мутабор»

Лефортовский районный суд Москвы отложил на 10 января рассмотрение административного дела о возможности приостановления деятельности московского клуба «Мутабор» (Mutabor), в котором прошла «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой. «Заседание по делу отложить на 10 января в 10:00», — сообщил судья Антон Каргальцев.

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Как передает корреспондент Business FM, такое решение приняли по ходатайству представителя ответчика, которая заявила, что ей требуется время для ознакомления с материалами дела, поскольку повестку о заседании ООО «Арт-центр» (юридическое наименование клуба) получало в последний рабочий день 2023 года, а заседание назначили на первый рабочий день этого года.

Она добавила, что протокол о совершении административного правонарушения по статье 6.6. КоАП («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») Роспотребнадзор составил на основании кассового чека и карты некоего инфекционного больного. По словам юриста, кроме того, у «Мутабора» есть время до 20 января, чтобы устранить нарушения. При этом соответствующие мероприятия уже ведутся.

Статья 6.6. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания для юридических лиц предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в клуб Mutabor 27 декабря, по результатам которой составили протокол. Что стало причиной, не сообщалось.

Скандальную известность столичный клуб «Мутабор» получил после того, как там прошла «почти голая» вечеринка (Almost naked) блогера Анастасии Ивлеевой. В ней приняли участие не менее 200 человек, включая звезд российской эстрады, таких как Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан.

Внимание к мероприятию привлек эпатажный вид рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел на вечеринку практически без одежды. 22 декабря Лефортовский суд отправил его под административный арест на 15 суток за нецензурную брань, 6 января — еще на десять суток за мелкое хулиганство. Саму Ивлееву суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Позже она извинилась за произошедшее.

27 декабря стало известно, что ФНС провела выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой, несколько компаний отказались от сотрудничества с ней.