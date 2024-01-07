Киркоров впервые после «голой» вечеринки вышел на сцену в Дубае

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и последовавшей череды отмен его выступлений и телеэфиров вышел на сцену, сообщает Telegram-канал Starhit.ru. Это произошло на концерте в Дубае.

По данным канала, Киркоров выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Сообщается, что заведение было заполнено публикой, зрители тепло встретили короля российской эстрады, подпевали ему и дарили цветы.

В перерыве между песнями Киркоров упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса. При этом он надеется, что скоро снова вернется белая. По словам исполнителя, он не представляет свою жизнь без России.

Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся! — заявил певец, обращаясь к собравшейся публике.