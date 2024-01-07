На "Мутабор" и Киркорова подали в суд после "голой" вечеринки
Российское авторское общество (РАО) обратилось в суд на владельцев московского ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались заведением, сообщает «РЕН ТВ».
Иск подан к ООО «Арт Центр», которое владеет ночным клубом. Речь идет о сумме 537 тысяч рублей. Истец собирается взыскать с ответчика компенсацию за использование музыки, которую клуб использовал в ходе мероприятий.
В РАО отметили, что ответчик просрочил платежи, и требуют выплатить компенсацию. Также Общество подало иск на сумму 2 миллиона рублей к исполнителю Филиппу Киркорову. Подробности пока не приводятся.
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