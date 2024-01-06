Ивлеева прокомментировала сообщения о своем отъезде из России

Телеведущая Анастасия Ивлеева, инициатор «голой вечеринки», рассказала в своем Telegram-канале, что не покидала Россию.

Ранее в мессенджерах и СМИ появились публикации о том, что актриса приняла решение уехать из страны.

В своем видеообращении Ивлеева передала своим подписчикам «морознейший привет из Санкт-Петербурга» и посоветовала всем «меньше сидеть в интернете».