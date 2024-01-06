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Ивлеева прокомментировала сообщения о своем отъезде из России

Телеведущая Анастасия Ивлеева, инициатор «голой вечеринки», рассказала в своем Telegram-канале, что не покидала Россию.

Ранее в мессенджерах и СМИ появились публикации о том, что актриса приняла решение уехать из страны.

В своем видеообращении Ивлеева передала своим подписчикам «морознейший привет из Санкт-Петербурга» и посоветовала всем «меньше сидеть в интернете».

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Телеведущая отметила, что проводит время с друзьями и семьей. Она призвала всех обратить внимание на ее «шубейку» и пейзаж за ее спиной.

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