Регина Тодоренко поделилась, с какими сложностями столкнулась в «Шоу Аватар»

Первого января на канале НТВ состоялся финальный эпизод нового сезона «Шоу Аватар». Одной из самых выдающихся участниц этого проекта оказалась Регина Тодоренко, которая исполняла образ Лисы. С каждым последующим выпуском она поражала как членов жюри, так и зрителей своей профессиональной подготовкой и остроумными комическими выступлениями, сообщает портал boda.

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На своих страницах в социальных сетях, телеведущая призналась, что ей было непросто преодолеть свои страхи и представить себя в новом свете, но ей удалось воплотить образ Лисы так, чтобы судьи не смогли узнать её под маской. Регина отметила, что в реальной жизни она никогда бы не пошла бы на фамильярные шутки с Ириной Понаровской или даже не смела бы так высмеивать Марка Тишмана, Сергея Лазарева и Тимура Батрудинова, как это делала Лиса.

Регина рассказала, что образ Лисы был вдохновлен разными артистами. Перед каждым выходом на сцену она представляла себя в роли различных знаменитостей, таких как Настасья Самбурская, Наталия Медведева и Татьяна Морозова. Идея Тодоренко сработала, и до середины проекта судьи не могли определить, кто скрывается под маской Лисы.