Певице Шер временно отказали в опеке над 47-летним сыном

Запрос певицы Шер о получении опеки над имуществом ее сына Элайджи Блу Оллмана был отклонен Верховным судом Лос-Анджелеса. По информации портала boda, судья не нашел убедительных оснований для назначения 77-летней Шер временным опекуном. Это связано с тем, что адвокаты Шер уведомили Оллмана о судебном иске менее чем за 24 часа до слушания и отказались предоставлять конфиденциальную информацию по делу.

Певица утверждала, что ее 47-летний сын, Оллман, страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем и злоупотребляет психоактивными веществами, что делает его неспособным эффективно управлять своими финансами. Она отметила, что он получает доход в размере 120 тысяч долларов в год из траста, созданного его отцом, Греггом Оллманом, с которым Шер когда-то была в браке. По ее мнению, эти средства могут быть потрачены на запрещенные вещества, что представляет угрозу для его жизни.