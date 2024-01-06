Разин назвал Лазарева коршуном и шакалом за исполнение песни «Седая ночь»

Российский певец Сергей Лазарев не имел права исполнять песню «Седая ночь» на французском языке. Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

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— Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы «Ласковый май». Вот Сережа Лазарев выложил на французском «Седую ночь». Все будет удаляться, потому что не надо иметь привычку воровать, — сказал он в своем личном блоге.

При этом Разин назвал себя «хозяином», к которому нужно было прийти и выкупить право на исполнение популярного трека.

Также продюсер обвинил вдову Юрия Шатунова и авторов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в присвоении принадлежащей ему интеллектуальной собственности. За использование треков группы «Ласковый май» в картине он потребовал привлечь виновных к уголовной ответственности и возместить ему 15 миллионов рублей.