«Пугачева собрала артистов»: пройдут ли «Рождественские встречи» в Израиле

6 января 35 лет назад впервые показали телеверсию «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой. Музыкальный песенный фестиваль, куда певица приглашала артистов из своего окружения, стал новогодней традицией, но с 2012 года он больше ни разу не проводился. Как проходили «Рождественские встречи», почему такие концерты давно не снимают и какими бы они были сейчас, если бы Пугачева решила снова устраивать их уже в Израиле — в материале NEWS.ru.

Как Пугачева придумала «Рождественские встречи»

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Идея «Рождественских встреч» принадлежит Алле Пугачевой и ее мужу, продюсеру Евгению Болдину. Они придумали вместе название проекта и концепцию еще в 1986 году, вспомнив, как они встречали Рождество в одном из европейских консульств. Поначалу артистка хотела назвать программу «Рождественские праздники у Пугачевой».

В 1988 году идея пригодилась: певица давно не давала больших концертов, но у нее были обязательства перед СК «Олимпийский», где располагалась ее репетиционная база и Театр песни, и грандиозное шоу было необходимо.

«Рождественские встречи» готовились в ноябре и проходили в декабре в «Олимпийском». Концерты шли подряд несколько дней, и на одном из них велась видеозапись, которую транслировали по телевидению позже, в январе.

Как проходили первые «Рождественские встречи» в конце 1988 года

Первый концерт Пугачевой помогали готовить Олег Непомнящий и Евгений Болдин, на них была техническая сторона дела. Примадонна же занималась режиссурой и всей творческой составляющей.

«Алла была полностью увлечена режиссурой, она всегда присутствовала и на постановке номеров, и на съемках. Она сама отбирала артистов, они предоставляли ей песни, и она говорила, что желательно петь. Она не заставляла, но никто ей не перечил», — вспомнил Виктор Салтыков в беседе с NEWS.ru, который стал участником первых «Рождественских встреч».

Музыкант и его группа «Электроклуб» исполнили на «Рождественских встречах» две песни «Кони в яблоках» и «Схожу с ума». Это была стандартная для этих концертов практика: артисты пели две, максимум три песни, кто-то и вовсе одну. Пугачева заканчивала сборный концерт, и ее программа была более обширной.

«Пугачева была единственная, кто мог собрать вокруг себя артистов разного уровня, как начального, так и топового. Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что „Рождественские встречи“ дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой», — сказал Салтыков.

Игорь Корнелюк тоже принимал участие в первых «Рождественских встречах». «Это было приятно и почетно. Помню, был декабрь, я вернулся из Польши, где проходили дни советской культуры, прилетел к первому дню „Рождественских встреч“. СК „Олимпийский“ был полон. Кажется, я тогда спел „Мало ли“, „Дым“ и „Билет на балет“», — рассказал NEWS.ru Корнелюк.

Первые «Рождественские встречи» проходили через несколько дней после страшного землетрясения в Армении. Пугачевой срочно пришлось переделывать программу с учетом трагического события. Все средства от концерта были переведены в помощь пострадавшим.

«Декабрь — простудное время, и она была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было не просто, она была простужена», — вспоминает композитор.

По словам Корнелюка, отработав последний концерт, он сразу сел в поезд и уехал домой в Петербург. Никаких банкетов или дружеских застолий после «встреч» он не помнит.

Как «Рождественские встречи» Пугачевой «провалились» в 1997 году

«Рождественские встречи» проходили каждый год с 1988 по 1992 год. В 1993-м и 1994-м вышли лишь телеверсии, публичных концертов не было. Пугачева возобновила «Рождественские встречи» в 1997 году. При этом рестарт ее «фирменных» новогодних концертов прошел не гладко.

В конце декабря 1997 года газета «Коммерсант» вышла с заголовком «Почему провалились Рождественские встречи». Как сообщало издание, с первого концерта публика активно уходила из зала, и певица устроила после него «разбор полетов» артистам, многих она вообще убрала из программы, сделав ставку на свои выступления.

В 1998 году был перерыв, потом «Рождественские встречи» выходили каждый год по 2001 год, а затем состоялись только в 2009-м и в последний раз — в 2012 году. Тогда Пугачева пригласила Елку, Ольгу Кормухину, Филиппа Киркорова, Тимура Родригеза, Еву Польну, Владимира Преснякова, Светлану Лободу, Дениса Майданова, группу «Би-2» (Лева, Игорь Бортник признан Минюстом РФ иногагентом), Пелагею, Лолиту, Бориса Моисеева и др.

Отказ Пугачевой от «Рождественских встреч» во многим объясняется спадом их популярности, народ потерял к ним интерес, трансляции на ТВ перестали быть рейтинговыми.

Какое отношение к возрождению «Рождественских встреч» в Израиле имеет Елена Воробей

В прошлом году подруга Пугачевой Елена Воробей приехала в Израиль и удивилась, что там живет много артистов из России. Юмористка в шутку предложила делать на земле обетованной «Ханукальные встречи» Пугачевой.

«Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Ваню Урганта и даже Моргенштерна. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были „Рождественские встречи“, а не пора ли делать „Ханукальные встречи Пугачевой?“ Я раздаю идеи друзьям. Главное, чтобы сюда Бузова не переехала», — сказала Воробей в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».

Несмотря на слухи об эмиграции, осенью Елена Воробей вернулась в Россию, снялась в сериале «Полярный» и ни об Израиле, ни о Пугачевой уже не вспоминала.

Кто из артистов согласился бы принять участие в переизданном проекте Пугачевой

После обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года СМИ писали, что Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом) и детьми Лизой и Гарри перебралась на Кипр, но в декабре она снова прилетела в Израиль на празднование 70-летия Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Думаю, да, она собрала артистов. Сегодня все, даже те, кто молчит по поводу Аллы Борисовны, тайно относятся к ней с большим уважением, несмотря на все события», — считает Виктор Салтыков.

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров также не исключает проведение новых «встреч» Пугачевой за границей.

«Почему бы и нет? В 2010 году Пугачева же проводила „Рождественские встречи в Киеве“», — рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

Лавров предполагает, что в таком случае Пугачева выбрала бы тех артистов, которые переехали жить в Израиль, многие из них носят статус иноагентов: Макаревич, Максим Леонидов, актер Анатолий Белый (признан Минюстом РФ иноагентом), Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом), который хоть и живет в Дубае, но был замечен в подаче документов на израильский паспорт, Михаил Шац (признан Минюстом РФ иноагентом), который получил израильское гражданство, комик Семен Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом), эмигрировавший с родителями и бабушкой, группа «БИ-2» (Игорь Бортник, известный как Лева, признан Минюстом РФ иноагентом).

«Например, Макс Леонидов. Помните, она пришла к нему на концерт и так хвалила, какой он талантливый, поэтому и Леонидова позвала бы. И все эти рокеры бы пришли, хотя они раньше, в общем-то, считали бы зазорным появиться у нее», — говорит Лавров.

В первую очередь, по словам продюсера, Алла Пугачева пригласила бы свою подругу Лайму Вайкале, Он считает, что певица «до сих пор активно использует Примадонну и ее популярность».

«Прибежала бы Светлана Лобода. Прилетела бы Земфира (признана Минюстом РФ иноагентом) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая и это попса и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) там бы был», — перечисляет возможных участников «Ханукальных встреч» Лавров.

Как бы российские артисты отреагировали на возрождение «Рождественских встреч»

Российские звезды, даже те, кто не скрывает симпатии к Пугачевой, по мнению продюсера, вряд ли бы решились принимать участие в ее мероприятии, тем более после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, которая вызвала целый ряд «отмен» и негативных последствий для участвовавших артистов.

Лавров уверен, что Пугачева бы собрала в Израиле полный зал, хоть с другими артистами на «встречах», хоть без них, одна.

«Ей нужно просто ходить туда-сюда по сцене, включить „Арлекино“, а она в это время просто будет стоять, и народ будет ей радоваться, аплодировать», — считает Лавров.