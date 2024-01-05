«Мисс Намибия» решила баллотироваться в президенты страны
Победительница конкурса «Мисс Намибия-2022» Кассиа Шарпли заявила о желании баллотироваться на следующих президентских выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Namibian.
Следующие президентские выборы в Намибии должны состояться в ноябре 2024 года. По словам Шарпли, она собирается стать президентом «на основе равноправия и справедливости», а также призывает поклонников следить за её политической карьерой в социальных сетях. При этом, согласно законам Намибии, кандидат на пост президента страны не должен быть моложе 35 лет, в то время как Шарпли всего 23 года.
«У меня нет уверенности в моей способности победить. Я уверена во влиянии, которое я как молодая женщина оказываю на страну, нуждающуюся в смене парадигмы для проведения обширных преобразований. У нас достаточно ресурсов, хватает людей, но у нас нет ощущения срочности привлечения инвестиций и создания рабочих мест поколению, которое понимает, что значит стремиться к успеху в сегодняшнем мире», — заявила она.
Шарпли также добавила, что в случае победы она собирается бороться с высоким уровнем бедности (около 43% от населения страны), а также привлекать молодёжь к реализации проектов, которые должны будут развивать страну, но не истощать её ресурсы.
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