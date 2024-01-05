«Мисс Намибия» решила баллотироваться в президенты страны

Победительница конкурса «Мисс Намибия-2022» Кассиа Шарпли заявила о желании баллотироваться на следующих президентских выборах в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Namibian.

Следующие президентские выборы в Намибии должны состояться в ноябре 2024 года. По словам Шарпли, она собирается стать президентом «на основе равноправия и справедливости», а также призывает поклонников следить за её политической карьерой в социальных сетях. При этом, согласно законам Намибии, кандидат на пост президента страны не должен быть моложе 35 лет, в то время как Шарпли всего 23 года.