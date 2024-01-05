Резник признался, что создал Вайкуле назло Пугачевой
Поэт Илья Резник, создававший в тандеме с композитором Раймондом Паулсом хиты для певицы Лаймы Вайкуле, высказался о ее выпадах в адрес композитора. Резника цитирует mk.ru.
"Сегодня мне рассказали, как Лайма оскорбила моего любимого соавтора Раймонда, и показали его ответ. Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно", - сказал он, добавив, что Вайкуле всегда была неблагодарной по отношению к нему, но должна уважать Паулса.
Резник признался, что они с Паулсом "создали" Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда ненадолго поссорились с последней.
"Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену. Я отвез ее на конкурс в Братиславу с нашей песней "Вернисаж". Мы получили "Золотую лиру". Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью", - посетовал он.
Критику со стороны Вайкуле поэт объяснил материальными трудностями и тяжелой болезнью.
"Говорить гадости о нашей стране, благодаря которой она жила всю жизнь счастливо и богато. Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние ее интервью не что иное, как последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов", - предположил он.
Накануне Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом. 21 декабря композитор ответил на фейковую критику Вайкуле, которая якобы сказала, что Паулс не пишет оригинальную музыку.
Артист назвал слова певицы "каким-то бредом" и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.