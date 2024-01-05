СМИ сообщили о претензии к Успенской из-за песни на новогоднем огоньке
Автор песни «По полюшку» Наталья Лапина заявила, что готовит претензию к певице Любови Успенской из-за исполнения песни в новогоднем огоньке. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Лапина утверждает, что не давала Успенской разрешения исполнять «По полюшку» в новогоднем огоньке на «Первом канале».
«Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав», - заявила Лапина.
Она добавила, что композицию в последнее время исполняют другие артисты, которые платят за каждый эфир.
«Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на «По полюшку» деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», - подчеркнула Лапина.
Как сообщала «Комсомольская правда», ранее Успенская отвергала претензии, касающиеся песни «По полюшку», отмечая, что у нее смежные права на композицию, с которых не выплачивается вознаграждение автору. Лапина заявляла, что у певицы есть только «неэксклюзивное право на исполнение».