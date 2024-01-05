СМИ сообщили о претензии к Успенской из-за песни на новогоднем огоньке

«Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав», - заявила Лапина.