Охлобыстин рассказал о реакции народа на новые «голубые огоньки»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал о реакции своих друзей на новые "голубые огоньки". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Расспросил друзей про "Новогодние огоньки". И о чудо! Я ошибался. "Огоньки" были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня [запрещенного в России контента]. Народ доволен", - сказал он.

Он также намекнул на украшение, в котором блогерша Анастасия Ивлеева ходила во время своей скандальной "голой" вечеринки, и посетовал, что оно не продано ради благотворительности (по информации СМИ, украшение на поясницу стоимостью 23 миллиона рублей было арендованным).