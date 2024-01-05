Выступление Брежневой вырезали из украинского «голубого огонька»

В декабре в сеть просочился райдер певицы Веры Брежневой на новогодние корпоративы. Отмечается, что для проведения выступления перед русскоязычной публикой исполнительница требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и отключения всех камер на сцене и в гримерке. Кроме того, концерт Брежневой для граждан России обойдется в $54,9 тыс. Плюсом к этой цене идут затраты на выполнение райдера — еще $26,9 тыс.