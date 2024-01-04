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Ален Делон намерен подать в суд на своего сына Энтони за клевету

Ален Делон подаст иск против своего сына Энтони за клевету, сообщил адвокат актера Кристоф Айела в четверг.

Ален Делон намерен подать в суд на своего сына
© globallookpress.com

По его словам, актер "чрезвычайно шокирован" высказыванием сына в интервью Paris Match. В статье, опубликованной в среду, Энтони Делон сообщил, что подаст жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от остальных братьев и сестер отрицательные результаты когнитивных тестов отца.

"Человек, который способен манипулировать своей семьей и лгать, как она, способен на все", - сказал Энтони Делон.

"Актер (Ален Делон - прим. "РГ") сказал мне, что терпеть не может агрессивность своего сына Энтони... Его еще более шокирует утверждение сына, что он прожил свое последнее Рождество", - заявил адвокат.

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Кристоф Айела, который также является адвокатом Анушки Делон, объявил, что его клиентка собирается подать жалобу на своего брата Энтони, на этот раз за клевету, угрозы и преследования. По словам адвоката, Анушка Делон "особенно шокирована и опечалена лживыми и оскорбительными комментариями" Энтони Делона. Она возмущена тем, что он осмелился распространять в средствах массовой информации такие обвинения, которые ранят ее, но которые также подрывают честь и достоинство их отца.

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