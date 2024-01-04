Брюс Уиллис может не дожить до следующего Нового года

Семья страдающего деменцией американского актера Брюса Уиллиса переживает, что этот Новый год может стать для него последним, пишет Telegram-канал Super.ru со ссылкой на инсайдеров. По его данным, состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать и практически не говорит. Недавно старшая дочь «крепкого орешка» Скаут опубликовала фото с лежащим на кровати отцом, накрытым белой простыней.

По данным канала, родные Уиллиса стараются поддерживать его и проводить с ним время. Периодически они делятся новостями о состоянии здоровья актера в соцсетях. В марте 2022 года у 68-летнего легенды боевиков диагностировали выявили афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру. После этого состояние Уиллиса резко ухудшилось. Артист перестал узнавать близких и все реже понимает речь.

соцсети