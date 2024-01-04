Селена Гомес захотела завершить музыкальную карьеру

«Я устала»: Селена Гомес собирается завершить музыкальную карьеру
Бывшая звезда Disney Channel Селена Гомес рассказала, что собирается выпустить еще один альбом, а потом — совсем отойти от музыки и сосредоточиться исключительно на своей актерской карьере.
«Я устала, мне хочется наконец расслабиться", — рассказала 31-летняя Гомес подкасту „SmartLess“ в эпизоде, который должен выйти 8 января.
По ее словам, она всегда хотела быть актрисой.
"Я никогда не собиралась полностью посвятить себя карьере певицы, но просто так случилось, что это хобби переросло во что-то другое, — сказала Гомес. — Я не думаю, что я лучшая вокалистка, но я знаю, как рассказывать истории, и мне нравится сочинять песни».
В беседе с ведущими Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом певица «Love You Like a Love Song» рассказала, что изначально ей нравилось сочетать актерское мастерство и пение. Но потом певческая деятельность полностью вытеснила кино. Один гастрольный тур сменялся другим, она выпускала альбом за альбомом. И в какой-то момент поняла, что ей «хотелось бы найти что-то, на чем можно просто остановиться».