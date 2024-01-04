Селена Гомес захотела завершить музыкальную карьеру

"Я никогда не собиралась полностью посвятить себя карьере певицы, но просто так случилось, что это хобби переросло во что-то другое, — сказала Гомес. — Я не думаю, что я лучшая вокалистка, но я знаю, как рассказывать истории, и мне нравится сочинять песни».