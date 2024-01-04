Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай намекнула, что именно за ней повторяют российские звезды, которые делают себе пластические операции. Ее слова передает "Звездач".

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"Мне кажется, я реально подаю плохой пример людям. И я будто подопытная крыса: сделаю себе голубые глаза - и все тоже сделают", - заявила бывшая жена Гуфа.

Она призналась, что стала первой, кто сделал липомоделирование тела, "лисьи" глазки и пересадку волос. Затем это же начали делать другие российские селебрити. Айза добавила, что также планирует сделать себе операцию по смене цвета радужки, однако теперь сомневается.

1 июля телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует сделать операцию у пластического хирурга модели Беллы Хадид. Телеведущая хочет себе "лисьи глазки", как у Хадид. В начале сентября хирург Тимур Хайдаров называл "лисьи глазки", а также эльфийские уши одними из самых странных запросов в его практике.