Виктор Салтыков рассказал, как Пугачева делала артистов звездами

Певец Виктор Салтыков рассказал, как народная артистка СССР Алла Пугачева делала артистов звездами на своих "Рождественских встречах". Его цитирует News.ru.

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Он отметил, что Пугачева единственной из российских звезд могла собрать вокруг себя артистов разного уровня — и начального, и топового.

"Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что "Рождественские встречи" дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой", - объяснил Салтыков, сам снимавшийся в "Рождественских встречах".

По словам Салтыкова, Пугачева всегда сама присутствовала и на постановке номеров, и на съемках концерта. Он уточнил, что артистка сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и не встречала возражений. "Рождественские встречи" Пугачевой впервые прошли в 1988 году, проект просуществовал до 2012 года.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Недавно знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.