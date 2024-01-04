Бритни Спирс опровергла слухи о записи нового альбома

Певица Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом. Об этом исполнительница заявила в Instagram.

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"Хочу чтобы вы знали, большинство новостей - мусор!! Они говорят, что я обращаюсь к рандомным людям для записи нового альбома… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!" - пояснила артистка.

В своем посте Спирс отметила, что пишет новые песни только "по фану или по заказу". Она возмутилась слухами в СМИ, которые касаются ее творчества, и назвала их бредовыми.

30 декабря издание The Sun со ссылкой на собственный источник сообщало, что первый за 8 лет альбом Спирс может выйти в течение следующего года. Инсайдер уточнял тогда, что песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX, работавшая с Селеной Гомес, Гвен Стефани и Камиллой Кабелло. По данным источника, певицы планировали создать суперхиты, которые вернут Спирс на сцену.