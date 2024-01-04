Машков рассказал о сверхъестественном на съемках фильма о Распутине

"Остались его [Распутина] немногочисленные фотографии. На одной из них он стоит в центре Петербурге в рубашке. Фото черно-белое, но я знал, что одной из любимых у него была зеленая атласная рубашка. Сцена у нас была как раз в этом месте, я был в этой рубашке и решил сделать такую же фотографию", - рассказал худрук театра Табакова.