Машков рассказал о сверхъестественном на съемках фильма о Распутине
Народный артист России Владимир Машков вспомнил, что с ним произошли мистические события во время съемок сериала о Григории Распутине, в котором актер исполнил главную роль. Его слова передает "Пятый канал".
"Остались его [Распутина] немногочисленные фотографии. На одной из них он стоит в центре Петербурге в рубашке. Фото черно-белое, но я знал, что одной из любимых у него была зеленая атласная рубашка. Сцена у нас была как раз в этом месте, я был в этой рубашке и решил сделать такую же фотографию", - рассказал худрук театра Табакова.
По словам Машкова, ему не удалось определить точное место, где был сделан снимок фаворита императора Николая II. Он передумал фотографироваться и направился к съемочной площадке, но затем услышал грохот в своем актерском вагоне. Оказалось, что в гримвагене разбилось большое зеркало.
"Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него", - считает актер.
27 декабря сообщалось, что Машков принял полномочия президента театральной премии и фестиваля "Золотая маска".