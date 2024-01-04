Эмигрировавший из России Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода

Рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев) (признан в РФ иностранным агентом) поддержал сбор средств для белгородских детей в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Noize MC/YouTube

Он опубликовал пост с реквизитами межрегиональной общественной организации помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака» и пояснил, что в назначении платежа нужно написать: «Помощь мирным белгородцам». К своему посту Алексеев приложил стихотворение против СВО.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

При этом Алексеев отметил, что скучает по людям, которые остались в России и которых он больше не может встретить.

8 ноября Noize MC снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Уточнялось, что рэпер не предоставил правоохранителям сведений, предусмотренных законодательством.