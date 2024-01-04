Екатерина Андреева сообщила секрет своей молодости

Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости
Знаменитой телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой 58 лет, однако женщина совсем не выглядит на свой возраст. О том, какие средства помогают поддерживать красоту и молодость, она рассказала своим подписчикам в соцсетях.
«Меня часто спрашивают, что я пью на тренировке и вообще что я пью. Алкоголь я не пью, а вот гречишный чай я очень даже пью. В маленьком чайнике, заваренный в специальном кипяточке где-то градусов 90 – вот это прямо маст-хэв. Утром очень полезно», – ответила подписчикам Андреева.
Как рассказала телеведущая, она отказалась от сладкой газировки, регулярно занимается спортом и спит на ортопедической подушке.
По ее словам, чтобы сохранить молодость, необходимо вести правильный образ жизни. Во время интервью блогеру Надежде Стрелец теледива подчеркнула, что главный секрет ее внешнего вида – это позитивное мышление.
«Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения – морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие», – заострила внимание ведущая.
Женщина привела в пример великого русского полководца Александра Суворова, у которого дома вообще не было зеркал, а если он приезжал в место, где они есть, то завешивал их. Сама Андреева смотрится в зеркало 5 минут, только чтобы накраситься. Телеведущая также добавила, что является противником пластических операций «лечь под нож и проснуться красавицей – это нереально», подчеркнула она. Чтобы выглядеть молодо, звезда посоветовала зафиксировать свое внимание на том, как человек хотел бы выглядеть и идти к желаемому с помощью спорта и правильного образа жизни, а также «будь доброй, не злись на людей, не выходи из себя, не завидуй и купи хороший крем», заключила Андреева, передает kp.ru.
Косметологи также рассказали о нескольких правилах, которые помогут продлить молодость кожи. Например, умывать лицо необходимо дваждв в день, утром и вечером, так кожа будет очищаться от пыли, пота и других загрязнений.
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