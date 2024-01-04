Екатерина Андреева сообщила секрет своей молодости

«Меня часто спрашивают, что я пью на тренировке и вообще что я пью. Алкоголь я не пью, а вот гречишный чай я очень даже пью. В маленьком чайнике, заваренный в специальном кипяточке где-то градусов 90 – вот это прямо маст-хэв. Утром очень полезно», – ответила подписчикам Андреева.

«Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения – морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие», – заострила внимание ведущая.

Женщина привела в пример великого русского полководца Александра Суворова, у которого дома вообще не было зеркал, а если он приезжал в место, где они есть, то завешивал их. Сама Андреева смотрится в зеркало 5 минут, только чтобы накраситься. Телеведущая также добавила, что является противником пластических операций «лечь под нож и проснуться красавицей – это нереально», подчеркнула она. Чтобы выглядеть молодо, звезда посоветовала зафиксировать свое внимание на том, как человек хотел бы выглядеть и идти к желаемому с помощью спорта и правильного образа жизни, а также «будь доброй, не злись на людей, не выходи из себя, не завидуй и купи хороший крем», заключила Андреева, передает kp.ru.