«Вступила на новый путь»: Алсу сообщила поклонникам о переменах в жизни

Певица Алсу подвела итоги ушедшего года. Она отметила, что он был эмоционально насыщенным для нее. А еще артистка намекнула на серьезные перемены в своей жизни.

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— Связано ли это с моей юбилейной датой, когда, как говорят, женщина вступает на какой-то новый осознанный путь, или просто сама жизнь внесла свои коррективы и перемены… В любом случае — что пришло — лучше, чем то, что ушло, — написала звезда на своей странице в соцсети.

Алсу пожелала поклонникам в новом году добра, терпения, мудрости и человечности.

— Пусть вас окружают настоящие, искренние, преданные люди, — заключила певица.

Многие фолловеры расценили ее слова как признание и решили, что она приняла важное решение, касающееся ее личной жизни.

В августе прошлого года телеведущая Виктория Лопырева в своем блоге опровергла слухи о романе с мужем Алсу. Она призвала всех сплетников расходиться, заверив, что «сериала не будет».