Иван Ургант обратился к россиянам
Шоумен Иван Ургант сказал очень важные слова поклонникам в Новый год.
«Не грустите. Не обижайте друг друга. И не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми и внимательными… Как говорил герой Драгунского, желаю вам здоровья и веселья! С Новым Годом! С любовью», — обратился Иван Ургант к россиянам.
Как пишет "Комсомольская правда", уже два года шоумен перебивается случайными заработками. Он выступает для богатой публики, ездит по заграничным корпоративам. На одном из них признался:
«Я люблю Россию… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю».
Ранее "СП" писала, что ранее известный конферансье Иван Ургант провел благотворительный аукцион фонда «Друзья», соучредителем которого числится.