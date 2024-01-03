Иван Ургант обратился к россиянам

«Не грустите. Не обижайте друг друга. И не обижайтесь друг на друга. Будьте добрыми и внимательными… Как говорил герой Драгунского, желаю вам здоровья и веселья! С Новым Годом! С любовью», — обратился Иван Ургант к россиянам.