На фонд Владимира Винокура подали в суд

Московская объединенная энергетическая компания подала в суд на фонд юмориста Владимира Винокура из-за неуплаты за отопление с 2020 по 2023 годы. Сумма долга составляет 501 тысячу рублей, передает telegram-канал Shot.

«Московская объединенная энергетическая компания подала в суд на фонд Владимира Винокура из-за неуплаты по счетам за отопление в период с 2020 по 2023 год», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, сатирик задолжал компании 501 тысячу рублей.

Однако Винокур решил обжаловать иск энергетиков, который суд принял еще в октябре 2022 года. Фонд перед Новым годом подал апелляцию.