Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно вырезали из "Песни года"

Телеведущую Леру Кудрявцеву неожиданно вырезали из эфира после того, как на телевидении объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает MK.RU. Композиция "Дамы за 30" была записана Кудрявцевой вместе с телеведущей Екатериной Гордон. На самом концерте композицию восприняли не очень хорошо. Например, певец Сергей Лазарев усомнился в вокальных способностях Кудрявцевой и сравнил ее с Ольгой Бузовой. MK.RU, ссылаясь на осведомленные источники отмечает, что это не связано со скандальной вечеринкой Анастасии Ивлеевой, которая стала причиной большинства новогодних "отмен" артистов.