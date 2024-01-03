Леру Кудрявцеву внезапно вырезали из "Песни года"

Выход на телеэкраны записи "Песни года" принес неприятный сюрприз Лере Кудряцевой. Ее песня, которая звучала на самом концерте, в эфире оказалась вырезана.

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Композицию "Дамы за 30" Кудрявцева записала вместе с телеведущей Екатериной Гордон.

На самом концерте композицию восприняли прохладно. Например, Сергей Лазарев усомнился в вокальных способностях Кудрявцевой и сравнил ее с Ольгой Бузовой. Кудрявцева ответила, что не простит Лазареву такой колкости.

Сама Кудрявцева на "Песне года" говорила много, ведь она вела шоу. В роли ведущей она осталась. Почему вырезали песню, неизвестно.

MK.RU со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что это точно не связано со скандальной вечеринкой Ивлеевой, которая стала причиной большинства новогодних "отмен" артистов.

Кудрявцевой на мероприятии не было и сама она высказывалась крайне негативно о том, как отреагировали на мероприятие сбежавшие из России звезды.