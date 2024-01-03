Фаворит Пугачевой рассказал о ее отношениях с Галкиным* дома

Певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) вне публики общаются очень формально. При этом перед камерами супруги всегда разговаривали друг с другом нежно. Об этом заявил победитель шоу «Фактор А» в 2011 году Сергей Савин, которого какое-то время спонсировал примадонна.

«Я был поражен разницей в их общении. На людях они разговаривали друг с другом очень нежно. Алла Борисовна звала его „Максюша“*, а он ее — „Аллуся“. Но дома, вне теле- и фотокамер, у них было очень формальное общение. Уже безо всяких „уси-пуси“», — рассказал Сергей Савин изданию Starhit.

По словам музыканта, Пугачева боялась, что публика утратит интерес к ее персоне. Поэтому они обсуждали различные пиар-ходы, которые позволили бы удержать интерес к супругам.

О том, что брак знаменитостей не похож на то, что видели зрители на телеэкранах, уже неоднократно заявлялось в СМИ. Так, на некоторых ресурсах писали, что примадонна жила за счет Галкина, так как ее карьера была уже на закате, пишут «Дни.ру».