Россиянам рассказали, кто заменил Васильева на шоу «Модный приговор»

В эфир Первого канала в новом формате вернулось шоу «Модный приговор».

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Историка моды Александра Васильева на посту ведущего заменил актер Игорь Верник. Вместо 73-летней народной артистки Надежды Бабкиной в качестве эксперта выступила журналист Татьяна Геворкян. Телеведущая Эвелина Хромченко осталась в составе шоу.

Уточняется, что окончательный состав ведущих еще будет меняться: на постоянной основе в передаче останутся те знаменитости, кто максимально подойдет под формат проекта, передает «СтарХит».

Шоу пародий «Большая разница» вернулось в эфир Первого канала 1 января. В новогоднем выпуске были пародии на советскую классику, новинки кино и голливудский хиты.

В конце августа в эфир Первого канала вернулось знаменитое шоу «Давай поженимся!». В составе ведущих проекта также произошли изменения.