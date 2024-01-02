Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии «Песни года»

Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года», сообщает KP.RU. Журналисты издания заметили, что телеверсия отличается от концерта, который записывали на съемках.

По информации KP.RU, в эфир не попали песни тех, кто подвергся критике после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Помимо Киркорова и Лолиты среди таковых оказалась и Анна Асти. Также не показали выступление Михаила Шуфутинского, исполнившего дуэтом с Киркоровым песню «Жара Дубая». Кроме того, в телеэфире не оказалось песни Александра Реввы. Как пишет издание, номер «Песня остается с человеком» в исполнении 10 артистов смонтировали так, чтобы Ревва не попал в кадр.

При этом в телевизионную версию «Песни года» вошло выступление Димы Билана, исполнившего композицию «Острой бритвой». Ранее Билана не стали вырезать и из новогодних шоу, в том числе его можно было увидеть на Первом канале. Ему, как и Лолите с Киркоровым, после похода в клуб «Мутабор» пришлось записывать видео с извинениями.